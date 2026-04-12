«Роскосмос» открыл на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов

«Роскосмос» открыл прием заявлений в отряд космонавтов на портале «Госуслуг». Об этом сообщило Минцифры. Подать заявление можно до 30 июня.

В сообщении ведомства в Max указано, что будущие космонавты должны быть гражданами России, иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. Предельный возраст кандидата — 35 лет, вес — от 50 до 90 кг. Кандидат должен знать английский, итальянский, испанский, немецкий или французский язык, иметь безупречное здоровье.

Помимо подачи заявления на портале кандидатам предстоит пройти медобследование и предоставить медицинские заключения. После этого следует дождаться приглашения на очный отбор в центре подготовки космонавтов. Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев ранее рассказал, что отбор в новый отряд будет идти до 30 сентября.