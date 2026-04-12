На побережье Анапы нашли более 200 погибших и измазанных в мазуте птиц

За последние двое суток на побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 км от курорта. Накануне радужную пленку в море обработали биосорбентом и установили боновые заграждения, напомнили в оперштабе.

Там добавили, что пятно могло образоваться в результате ударов БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.

Появление нового загрязнения подтверждает то, что в последнее время на побережье были сильные шторма, после которых выбросов мазута не зафиксировали, добавили в оперштабе.

Дмитрий Холодный