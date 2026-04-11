Москалькова сообщила о возвращении с Украины семи жителей Курской области

Семь жителей курского приграничья вернулись из Сумской области на Украине в результате сегодняшнего обмена. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен лично встретила прибывших в Белоруссию курян. «Я приветствую вас на белорусской земле! Вы сегодня совершили героический поступок, преодолев такое большое расстояние»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по ТАСС).

По словам Татьяны Москальковой, это уже 13-я акция возвращения жителей Курской области с Украины. Из семи вернувшихся, уточнила омбудсмен, троим больше 80 лет, одному мужчине — 91 год. В Белоруссии им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.