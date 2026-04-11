Нефтяное пятно обнаружили в Черном море в 11 км от Анапы

В акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на капитана одного из проходящих мимо морских судов.

«Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения»,— уточнили в оперштабе. Из-за ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой линии Анапа-Витязево.

Накануне, по данным оперштаба, на пляжах Анапы нашли около 50 измазанных в нефтепродуктах птиц. В последнее время на побережье был сильный шторм, и на берег выбросило много древесного мусора, при этом новых выбросов мазута среди него не было.

Одной из основных причин появления пятна в оперштабе назвали последствия ударов БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также по прибрежной инфраструктуре. Из-за повреждения судов в море могли вылиться нефтепродукты, предположили в пресс-службе. «Как раз — легкой фракции, они образовали радужную пленку, в ней во время шторма и вымазались птицы»,— пояснили в оперштабе.

3 апреля под удар ВСУ в Азовском море попал грузовой теплоход «Волго-Балт-138», когда шел из порта Азов в Ростовской области на выгрузку в порт Кавказ в Краснодарском крае. Погибли три члена экипажа. Еще девять моряков самостоятельно эвакуировались. После буксировки в Краснодарский край судно затонуло.