Минобороны России обвинило Украину в нарушении пасхального перемирия

Российское Министерство обороны заявило, что ВСУ нарушают перемирие, объявленное по случаю Пасхи. В заявлении российского ведомства указано, что с 16:00 мск субботы, 11 апреля, ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

ВСУ минувшей ночью трижды атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области, заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что все атаки отражены. Также в министерстве заявили о срыве четырех попыток выдвижения ВСУ на позиции российских войск в районах Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области, а также населенного пункта Каленики в ДНР.

Украинские войска запустили два беспилотника по Курской и Белгородской областям, ранены мирные жители, отметили в Минобороны РФ. Там добавили, что всего с начала перемирия ВСУ 258 раз обстреляли территории России, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов.

Президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до конца дня 12 апреля. В Кремле указывали, что, несмотря на приостановку боевых действий, российские ВС готовы ответить на удары со стороны Украины.