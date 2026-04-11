Дуров рассказал об обновлении протокола Telegram, чтобы «оставаться на связи»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил об обновлении протокола мессенджера «для обхода цензуры». В своем канале он призвал пользователей из России установить устойчивую к блокировкам версию приложения, что позволит им оставаться на связи.

Павел Дуров также посоветовал заранее загрузить несколько VPN и прокси, помочь в этом друзьям и родственникам, а также не использовать сервисы обхода блокировок при входе в российские приложения. По его словам, это может привести к потере доступа к VPN.

Бизнесмен отметил, что многие люди уже воспользовались этими рекомендациями. «Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет»,— подтвердил господин Дуров.

Замедление работы Telegram усилилось в начале февраля. По данным Роскомнадзора, руководство мессенджера отказывается соблюдать российские законы, а на самой платформе распространены мошенничество и вербовка граждан для совершения терактов. При этом, согласно статистике Telegram, в мессенджере регулярно блокируют противоправный контент. Только с начала 2026 года доступ ограничили уже к 12 млн каналов и групп.