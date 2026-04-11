Баканов: ВСУ пытались атаковать космодром «Плесецк» дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать космодром «Плесецк» дронами в день запуска спутников широкополосного доступа в интернет. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное»,— сказал Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по «РИА Новости»).

Гендиректор «Роскосмоса» также сообщил, что госкорпорация запустила низкоорбитальную широкополосную группировку связи. Владимир Путин назвал это большим событием и поздравил Дмитрия Баканова.

Российская спутниковая группировка насчитывает 364 космических аппарата, в ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тыс. сотрудников в 33 субъектах страны, рассказал господин Баканов. Сейчас экипажи российских космонавтов могут находиться на орбите до 270 суток, однако «Роскосмос» может увеличить этот срок до года, отметил он.