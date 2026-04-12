В Дагестане подтопленными остаются более 500 жилых домов

В семи населенных пунктах Дагестана подтопленными остаются 516 домов, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточняется в сообщении, в зоне подтопления находятся 556 приусадебных участков, а также 45 участков дорог. «В 16 пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребенка. Экстренные службы продолжают непрерывно оказывать помощь пострадавшим. Специалисты МЧС России проводят дезинфекцию и санитарную обработку. Для расчистки и вывоза мусора привлекается инженерная техника»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева