В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу до 10 июня инженера, который отвечал за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения (ГТС), несмотря на зафиксированный неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, долго не устраняли недостатки. Также следствие считает, что они предоставляли в контролирующий орган недостоверные сведения о работоспособности объекта.

Во время паводков и после введения режима ЧС в Дагестане организация, предположительно, не приняла необходимые меры безопасности. По версии следствия, это привело к разрушению Геджухской плотины 5 апреля.

Инженера задержали 11 апреля. Следствие установило, что на плотине не было системы контроля за уровнем воды, аварийно-спасательных средств и плана действий при экстренных ситуациях. Когда на территории региона объявили режим ЧС, инженер и его подчиненные не сделали ничего, чтобы предотвратить прорыв, указано в материалах дела. В произошедшем прокуратура также винит руководителей объекта.

Сегодня жителей дагестанских сел Гергебиль и Кикуни предупредили об опасности прорыва плотины, которая возникла из-за обвала горной породы в Лакском районе. Местных жителей призвали покинуть жилища и на время переехать в безопасные районы или в пункты временного размещения.