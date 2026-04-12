Явка на выборах в Венгрии к середине дня превысила 66%

Явка на парламентских выборах в Венгрии к 15:00 по местному времени (16:00 мск) составила 66,01%. Об этом сообщили в Национальном избирательном бюро (NVI).

Самые высокие показатели отмечены в Будапеште — 69,23% и примыкающих к столице районах.

В выборах участвуют консервативная правящая партия Виктора Орбана «Фидес», оппозиционная «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром, левая «Демократическая коалиция», ультраправая «Наша Родина» и пародийная «Партия двухвостой собаки».

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не сомневается в победе своей партии. Он считает, что сразу после выборов Украина возобновит транзит по нефтепроводу «Дружба».