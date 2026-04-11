Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива

США начали очищать Ормузский пролив от морских мин. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию... Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим»,— написал господин Трамп.

Американский президент добавил, что в сторону США для загрузки нефтью следуют пустые танкеры «из многих стран». О каких именно государствах идет речь — Дональд Трамп не уточнял так же, как и их дальнейший маршрут. По данным CNN, сегодня через Ормузский пролив прошли несколько судов, в том числе китайские.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что Ирану не удается полностью возобновить судоходство в Ормузском проливе из-за сложностей с его разминированием. Как сообщала газета, оборудования для быстрой очистки коридора нет даже у США.