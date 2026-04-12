Орбан: Украина запустит нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии
Украина запустит нефтепровод «Дружба» на следующий день после завершения парламентских выборов в Венгрии. Такое мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют»,— заявил Виктор Орбан в беседе с «РИА Новости».
Сегодня в Венгрии проходят парламентские выборы. По данным Национального избирательного офиса на 9:00 по местному времени (10:00 мск), явка составила 16,89% (почти 1,272 млн человек). Количество депутатских мандатов — 199. Из них 106 будут избираться в одномандатных округах по мажоритарной системе. Остальные 93 будут избираться пропорционально по партийным спискам.
В выборах участвуют консервативная правящая партия Виктора Орбана «Фидес», оппозиционная правоцентристская «Тиса» во главе с депутатом Европарламента Петером Мадьяром, левая «Демократическая коалиция», ультраправая «Наша Родина» и сатирическая «Партия двухвостой собаки».
Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Украина заявила об ударе российского БПЛА по инфраструктуре нефтепровода. В конце марта Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекратит поставки газа на Украину, пока не будут восстановлены поставки через «Дружбу». Словакия по той же причине остановила поставки электроэнергии Украине.
