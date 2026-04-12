Президент Ирана рассказал Путину о переговорах с США в Исламабаде

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно пресс-релизу, господин Пезешкиан «дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров». Также он поздравил российского президента и православных христиан страны с Пасхой.

Собеседники «обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке», добавили в Кремле. Детали разговора не приводятся.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде 11 апреля и продлились 14 часов. По предварительным данным, стороны не смогли достичь договоренностей. На данный момент нет данных о возможном продолжении переговоров в Пакистане в ближайшее время.