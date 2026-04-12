Дуров: Telegram не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей за 12 лет

С момента запуска Telegram, более 12 лет назад, мессенджер ни разу не раскрыл данные из сообщений своих пользователей. Об этом заявил основатель и владелец Telegram Павел Дуров, продолжая спор с WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о шифровании и раскрытии информации.

Павел Дуров в Telegram прокомментировал ответ команды WhatsApp на его критику. Ранее он неоднократно обвинял конкурента в незащищенности, в последний раз подобное утверждение прозвучало 11 апреля. Господин Дуров заявил, что WhatsApp допускает «утечку 95% сообщений из незашифрованных резервных копий WhatsApp или раскрытие сообщений через push-уведомления Signal». В WhatsApp на это ответили, что «по умолчанию обеспечивают сквозное шифрование для личных и групповых сообщений».

«Это огромный обман пользователей, — написал основатель Telegram. — Даже если вы зашифруете свои резервные копии надежным паролем, ваши сообщения все равно окажутся в незашифрованных облачных резервных копиях — потому что более 90% людей, с которыми вы переписываетесь, этого не сделали. Добавьте к этому тот факт, что WhatsApp хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится ужасающей».

По словам Павла Дурова, «Apple и Google раскрывают резервные копии сообщений WhatsApp третьим сторонам тысячи раз в год».

«Между тем, Telegram не раскрыл ни одного байта сообщений пользователей за всю свою более чем 12-летнюю историю», — заключил он.

Роскомнадзор весной усилил замедление работы Telegram. Российские власти обвиняют мессенджер в несоблюдении национального законодательства. Павел Дуров пообещал, что будет делать трафик «более сложным для обнаружения и блокировки». 11 апреля он сообщил об обновлении протокола мессенджера «для обхода цензуры».