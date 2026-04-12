Axios подтвердил две основные причины разногласий США и Ирана на переговорах

На переговорах в Исламабаде США и Иран не смогли договориться как минимум по двум ключевым пунктам — ядерной программе и Ормузскому проливу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«По словам осведомленного о ходе переговоров источника, разногласия касались требования Ирана контролировать Ормузский пролив и нежелания отказаться от своих запасов обогащенного урана», — указано в публикации.

Иранское агентство Tasnim ранее также сообщало, что Тегеран отклонил требование Вашингтона позволить вывезти запасы урана. Financial Times передавала, что переговоры зашли в тупик из-за Ормузского пролива.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтверждал, что иранская и американская делегации не смогли прийти к компромиссу по двум-трем ключевым вопросам. Дипломат подчеркивал, что не следовало рассчитывать на достижение консенсуса в первом же раунде, и выразил надежду на то, что переговоры продолжатся.