Песков: СВО продолжится после пасхального перемирия

После завершения пасхального перемирия Россия продолжит СВО на Украине до достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам господина Пескова, президент Украины Владимир Зеленский должен принять «те самые хорошо известные решения». «До тех пор ... специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Россия хочет «устойчивого мира» и готова к нему «уже сегодня». Но мир, по его словам, может наступить только тогда, «когда мы обеспечим наши интересы».