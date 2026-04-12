В Дагестане по делу о прорыве плотины задержали бывшего гендиректора фирмы

Правоохранительные органы задержали бывшего гендиректора одной из компаний в Дагестане после прорыва плотины в Дербентском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете. Уголовное дело расследуется по статьям о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Затопленное село Адильотар (Дагестан)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Затопленное село Адильотар (Дагестан)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Имя задержанного не раскрывается. Как считает следствие, подозреваемый не обеспечил соблюдение требований безопасности, не проконтролировал техническое состояние плотины и не принял меры для устранения нарушений. Следователи попросят суд арестовать задержанного, сообщила пресс-служба СКР.

Прорыв плотины Геджухского водохранилища произошел 5 апреля, вскоре после начала паводков из-за ливней. Всего из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. 12 апреля Советский районный суд Махачкалы арестовал инженера, который отвечал за безопасность эксплуатации оборудования водохранилища.

