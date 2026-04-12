Лукашенко подтвердил Путину свое участие в параде Победы в Москве
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор и поздравили друг друга с Пасхой
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно пресс-релизу, собеседники обсуждали в том числе вопросы торгово-экономической сферы. Также собеседники обменялись поздравлениями по случаю Пасхи.
Среди прочего, господин Лукашенко подтвердил намерение присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на близкие к пресс-службе белорусского президента источники.
В начале апреля в Telegram-каналах распространилась информация о том, что парад Победы в Москве может быть отменен. В Кремле эти предположения опровергли.