Путин заявил президенту Ирана о готовности помочь в переговорах с США

Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности к посредническим усилиям для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан (слева) и Владимир Путин (сентябрь 2025 года)

Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан (слева) и Владимир Путин (сентябрь 2025 года)

Россия продолжит «активные контакты со всеми партнерами» на Ближнем Востоке для «установления справедливого и долгосрочного мира» в регионе, добавил Владимир Путин. Масуд Пезешкиан рассказал российскому президенту о переговорах Ирана и США, которые прошли 11 апреля в Пакистане.

Иранский президент «выразил признательность за принципиальную российскую позицию», направленную на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке. Господин Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь для иранского населения.

По итогам переговоров Ирана и США иранский МИД заявил, что стороны не достигли согласия по двум-трем ключевым вопросам, но выразил надежду на продолжение переговоров. Президент США Дональд Трамп сказал, что делегациям не удалось достичь компромисса по вопросам ядерной программы Ирана и управления судоходством в Ормузском проливе. Американский президент объявил о блокаде морского коридора.