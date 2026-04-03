Оборотистая сторона юаня

В марте объемы торгов юанем на Московской бирже перевалили за 3 трлн руб., что на 60% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Отчасти это объясняется дефицитом китайской валюты, который привел к росту ее стоимости и активизации спекулятивной игры. В ближайшие недели спекулятивная активность должна снизиться, но объемы торгов сохранятся высокими благодаря росту операций экспортеров, увеличивших выручку от продажи подорожавших энергоносителей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Интенсивность операций на биржевом валютном рынке в марте резко выросла. По оценке “Ъ”, по итогам месяца суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» превысил 3,1 трлн руб. Это на 40% выше показателя предыдущего месяца и почти на 60% выше прошлогоднего результата. За счет большего числа торговых сессий среднедневной объем торгов вырос месяц к месяцу лишь на 20%, до 145 млрд руб.

Активнее инвесторы торговали китайской валютой лишь в августе 2023 года (3,21 трлн руб.) на фоне резкого ослабления рубля (курс доллара достигал 100 руб./$) и мер по его стабилизации. Тогда финансовые власти ужесточили контроль за репатриацией валютной выручки и ее продажей на открытом рынке, а Банк России повысил ключевую ставку.

«Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю

Нынешний всплеск активности также был связан с дефицитом валюты, который привел к росту стоимости заимствований в юанях. 19 марта ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) поднялась до 44% годовых, в пять раз выше, чем в начале месяца. Тогда же биржевой курс юаня обновил годовой максимум, приблизившись к отметке 12,5 руб./CNY. В тот день объем торгов китайской валютой впервые превысил 300 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 марта).

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указывает на две причины дефицита юаней. Первая — это снижение торгового профицита с Китаем. Если среднемесячное значение профицита в первом квартале 2026 года составило $1,1 млрд, то в 2025 году в среднем за месяц профицит был значительно выше — $1,8 млрд. Вторая причина — приостановка продажи валюты в рамках бюджетного правила (см. “Ъ” от 10 марта), что также стало фактором роста ставок на межбанковском рынке.

Даже после улучшения ситуации с ликвидностью, произошедшего после погашения юаневых облигаций «Роснефти» (см. “Ъ” от 23 марта), ежедневные объемы торгов китайской валютой сохранились на высоком уровне — 110–190 млрд руб. В конце месяца высокие обороты обеспечивали экспортеры, которые ранее могли придерживать валюту.

3,1 триллиона рублей составил объем биржевых торгов китайской валютой в марте 2026 года.

Резко выросло и количество сделок с юанем — до 260 млн штук, что на 27% превысило результат февраля. По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, резкий рост курса мог быть вызван также вынужденным закрытием позиций, рассчитанных на стабильный или укрепляющийся рубль. «Часть игроков была вынуждена выкупать валюту для закрытия коротких позиций. К игре на повышение китайской валюты присоединились спекулянты, которые ждали подходящего момента в предыдущие два месяца»,— отмечает эксперт.

В ближайшие месяцы объемы торгов юанем могут снизиться за счет улучшения ситуации с ликвидностью, чему будет способствовать рост продаж со стороны экспортеров. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средняя цена российской нефти в марте приблизилась к $77 за баррель, тогда как в феврале составляла $45 за баррель, а в январе — $41 за баррель. С учетом полуторамесячного лага между ростом цены нефти и поступлением валютной выручки на внутренний рынок в апреле предложение валюты должно вырасти. Важным фактором поддержки рубля останется высокая ключевая ставка. «Экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов»,— поясняет господин Васильев.

В таких условиях рубль имеет все шансы укрепить позиции. Руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев допускает, что к концу апреля курса доллара от текущих значений выше 80 руб./$ вернется к 76–77 руб./$, к середине мая — до 75 руб./$. Впрочем, добавит неопределенности развитие ситуации в районе Персидского залива. «В случае снижения градуса напряженности и сужения премии по российским энергоресурсам, а также увеличения числа атак на российскую инфраструктуру, что ограничит возможности к наращиванию поставок, фактор поддержки рубля может быть уменьшен»,— отмечает глава аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Виталий Гайдаев