Апрель придет рублю на выручку

Участники валютного рынка продолжили игру на ослабление рубля: внебиржевой курс доллара приблизился к 87 руб./$, евро — к 100 руб./€, а курс юаня перевалил за 12,5 руб./CNY. При этом активизировались все игроки рынка: экспортеры, крупные корпоративные и частные инвесторы. В результате биржевой объем торгов юанем достиг рекордных 25 млрд CNY, а граждане начали скупать доллары. Но нехватка валюты обещает быть кратковременной: аналитики прогнозируют, что уже в следующем месяце она будет поступать на рынок в значительных объемах — от экспортеров, заработавших на стремительно дорожающих сырьевых активах.

Внебиржевой курс доллара после годового перерыва приблизился к уровню 87 руб./$. По данным агентства «МФД-Инфоцентр», 19 марта он поднимался до отметки 86,89 руб./$, максимума с 9 апреля 2025 года. Даже с учетом коррекции к концу дня до 86 руб./$ прибавка за день составила 2,5%. С начала месяца американская валюта подорожала на 11,4% (8,8 руб.). За то же время внебиржевой курс евро вырос на 8,5%, до 99,08 руб./€ (поднимаясь до отметки 99,5 руб./€). Биржевой курс юаня поднялся на 1,2 руб., до 12,467 руб./CNY, обновив максимум с 12 февраля 2025 года.

Обновление многомесячных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. По итогам дня объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» достиг почти 25 млрд CNY (более 300 млрд руб.), что в 2,6 раза выше среднего значения в феврале и рекордный результат за все время торгов китайской валютой в России.

На рынке сохраняется низкое предложение валюты со стороны экспортеров.

По оценке “Ъ”, при сохранении продаж валюты экспортерами на уровне февраля ($3,5 млрд), а также операций Банка России по зеркалированию локальных инвестиций ФНБ среднесуточное предложение валюты сократится на 40%, до 18,6 млрд руб.

Показатель может быть еще ниже, так как экспортеры могут не заводить валютную выручку на локальный рынок, дожидаясь более выгодных курсов. Как отмечает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, об этом может косвенно свидетельствовать взлет однодневной ставки в юанях до 60% годовых.

Ситуация с ликвидностью усугубляется сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров. Кроме того, резкий взлет курсов привлек внимание спекулянтов. Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец считает, что спрос на валюту также подогревают рост цен на нефть, ожидание покупок валюты в ФНБ и снижения ключевой ставки на предстоящем 20 марта заседании ЦБ, накопленная инфляция. «На фоне всех этих факторов валюту могут скупать и домохозяйства, и институциональные инвесторы — просто на ожиданиях, тем самым эти ожидания оправдывая»,— отмечает он.

Банкиры также отмечают рост спроса на наличную валюту со стороны населения. В ПСБ заявили, что в отделениях банка объем операций розничных клиентов вырос на 57% относительно предыдущей недели.

«В основном клиенты интересуются покупкой наличных долларов США. При этом в цифровых каналах спрос на валюту не изменился»,— говорит начальник управления сберегательных и трансакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. В крупном family office рассказали о небольшом росте спроса на валюты. «Состоятельные клиенты давно ожидали роста курсов, а потому держали заметные позиции в золоте, замещающих облигациях и т. п., с депозитов не спешат перекладываться в валютные инструменты, пока ставки еще высокие»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Вместе с тем рынок явно недооценивает масштаб роста экспортной выручки на фоне стремительного роста мировых цен на нефть с начала марта. За неполные три недели стоимость Brent на спот-рынке поднялась почти в 1,5 раза, превысив $106 за баррель. При этом стоимость российской Urals за счет сужения спреда выросла почти в 2,5 раза и впервые с весны 2022 года вернулась к уровню $100 за баррель. По оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, при среднемесячной цене Urals в $100 за баррель выручка экспортеров может составить около $14 млрд в апреле и $13 млрд в мае. Уже в апреле объем реализуемой валюты должен вырасти более чем вдвое, до $7 млрд.

Подорожала не только нефть, но и газ, удобрения, металлы — фактически весь сырьевой блок активов. «Это значит, что с лагом в несколько недель в финансовую систему придет существенный объем валюты»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, поддержать курс рубля могут и сигналы со стороны властей о нежелательности столь быстрого его ослабления. По его оценке, в ближайшие недели курс доллара может вернуться к 80–85 руб./$, курс юаня — к 11,6–12,3 руб./CNY.

Виталий Гайдаев