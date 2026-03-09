Юань еще поторгуется
Коррекция бюджетного правила не повлияла на объемы торгов валютой
В феврале 2026 года объем биржевых торгов юанем составил 2,3 трлн руб., уступив показателю аналогичного периода 2025 года 2,5%. Однако из-за меньшего количества рабочих дней среднедневной объем вырос на 2,7%, до 120 млрд руб., что стало третьим по величине результатом за последние полтора года. Высокой активности не помешали новогодние каникулы в Китае, которые традиционно ведут к низкому спросу на валюту со стороны импортеров. Активность поддерживалась локальными игроками, а также Банком России, который продал в феврале рекордный за шесть лет объем валюты.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По оценке “Ъ”, в феврале суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» составил более 2,3 трлн руб. Этот результат на 14% выше показателя января и сопоставим с результатом февраля 2025 года. С учетом меньшего числа рабочих дней среднедневной показатель в минувшем месяце вырос за год на 2,7%, до 119,6 млрд руб. Этот результат один из самых лучших за последние полтора года, выше он был лишь дважды — в январе этого года (125 млрд руб.) и декабре минувшего года (124 млрд руб.).
Высокой активности торгов не помешали длительные выходные в Китае, связанные с китайским Новым годом (16–22 февраля). В предыдущие два года китайские новогодние каникулы приводили к снижению объемов торгов юанем на 25–30%. Основной причиной было уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров. В этом году активность также снизилась, но менее значительно.
Курс юаня к рублю
Низкая активность импортеров в минувшем месяце могла быть частично компенсирована повышенной активностью локальных игроков, экспортеров и физических лиц. К тому же в этом году китайский Новый год пересекся с российскими трехдневными выходными в связи с 23 февраля. В это время, как отмечает старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов, спрос на валюту мог быть выше, в том числе из-за международного туризма. Да и компании в преддверии длительных выходных могли увеличить активность операций на рынке.
«Активность внутреннего валютного рынка в феврале подогревалась дефицитом юаней на денежном рынке. Средняя ставка овернайт по юаням в феврале составила 6,7% годовых против 0,6% годовых»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Высокие обороты торгов валютой поддерживал Банк России в рамках бюджетного правила. В первую неделю регулятор реализовывал юани на 17,4 млрд руб. в день, в последующие недели — на 16,6 млрд руб. в день.
Суммарный объем реализации по итогам февраля составил почти 320 млрд руб., что на 21% превысило показатель января и стало максимальным результатом с апреля 2020 года.
На минувшей неделе Минфин объявил о решении не проводить операции по продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила. Кроме того, для валютного рынка важное значение будет иметь объявление новой цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила, а также дата начала ее использования.
«Можно предположить, что цена отсечения будет снижена с $59 до $45–50 за баррель. При таких параметрах объем регулярных операций Минфина и Банка России будет минимальным, и в целом по 2026 году он может быть близок нулю»,— отмечает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. На ближайшее время как минимум останутся нерегулярные операции Банка России, связанные с зеркалированием инвестиций из ФНБ. Их объем составит 4,6 млрд руб. в день. Таким образом объем операций Банка России составит в марте лишь 156,4 млрд руб., это минимум с июня 2025 года.
Вместе с тем аналитики пока не ждут падения объемов торгов юанем. Это связано как с техническими причинами (последний день февральского налогового периода выпал на 2 марта), а также с квартальными выплатами налога на дополнительный доход.
«Объем торгов, скорее всего, будет больше диктоваться операциями по внешней торговле, особенно в случае удержания мировых цен на нефть на высоком уровне, а также внешнеполитической ситуацией»,— отмечает Андрей Крылов.
Вдобавок к этому спрос на валюту может вырасти со стороны спекулянтов. При этом, по оценке Владимира Евстифеева, снижение объема продаж валюты Минфином может привести к ослаблению рубля в текущем году на 7–12%. «Как правило, движение рынка вне сложившихся среднесрочных коридоров волатильности сопровождается ростом активности, поэтому ожидаем сохранения текущего уровня объема торгов, несмотря на возможное сокращение предложения валюты от Минфина»,— отмечает эксперт.