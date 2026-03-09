Юань еще поторгуется

В феврале 2026 года объем биржевых торгов юанем составил 2,3 трлн руб., уступив показателю аналогичного периода 2025 года 2,5%. Однако из-за меньшего количества рабочих дней среднедневной объем вырос на 2,7%, до 120 млрд руб., что стало третьим по величине результатом за последние полтора года. Высокой активности не помешали новогодние каникулы в Китае, которые традиционно ведут к низкому спросу на валюту со стороны импортеров. Активность поддерживалась локальными игроками, а также Банком России, который продал в феврале рекордный за шесть лет объем валюты.

По оценке “Ъ”, в феврале суммарный объем торгов юанем на Московской бирже с поставкой «завтра» составил более 2,3 трлн руб. Этот результат на 14% выше показателя января и сопоставим с результатом февраля 2025 года. С учетом меньшего числа рабочих дней среднедневной показатель в минувшем месяце вырос за год на 2,7%, до 119,6 млрд руб. Этот результат один из самых лучших за последние полтора года, выше он был лишь дважды — в январе этого года (125 млрд руб.) и декабре минувшего года (124 млрд руб.).

Высокой активности торгов не помешали длительные выходные в Китае, связанные с китайским Новым годом (16–22 февраля). В предыдущие два года китайские новогодние каникулы приводили к снижению объемов торгов юанем на 25–30%. Основной причиной было уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров. В этом году активность также снизилась, но менее значительно.

Низкая активность импортеров в минувшем месяце могла быть частично компенсирована повышенной активностью локальных игроков, экспортеров и физических лиц. К тому же в этом году китайский Новый год пересекся с российскими трехдневными выходными в связи с 23 февраля. В это время, как отмечает старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов, спрос на валюту мог быть выше, в том числе из-за международного туризма. Да и компании в преддверии длительных выходных могли увеличить активность операций на рынке.

«Активность внутреннего валютного рынка в феврале подогревалась дефицитом юаней на денежном рынке. Средняя ставка овернайт по юаням в феврале составила 6,7% годовых против 0,6% годовых»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Высокие обороты торгов валютой поддерживал Банк России в рамках бюджетного правила. В первую неделю регулятор реализовывал юани на 17,4 млрд руб. в день, в последующие недели — на 16,6 млрд руб. в день.

Суммарный объем реализации по итогам февраля составил почти 320 млрд руб., что на 21% превысило показатель января и стало максимальным результатом с апреля 2020 года.

На минувшей неделе Минфин объявил о решении не проводить операции по продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила. Кроме того, для валютного рынка важное значение будет иметь объявление новой цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила, а также дата начала ее использования.

«Можно предположить, что цена отсечения будет снижена с $59 до $45–50 за баррель. При таких параметрах объем регулярных операций Минфина и Банка России будет минимальным, и в целом по 2026 году он может быть близок нулю»,— отмечает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. На ближайшее время как минимум останутся нерегулярные операции Банка России, связанные с зеркалированием инвестиций из ФНБ. Их объем составит 4,6 млрд руб. в день. Таким образом объем операций Банка России составит в марте лишь 156,4 млрд руб., это минимум с июня 2025 года.

Вместе с тем аналитики пока не ждут падения объемов торгов юанем. Это связано как с техническими причинами (последний день февральского налогового периода выпал на 2 марта), а также с квартальными выплатами налога на дополнительный доход.

«Объем торгов, скорее всего, будет больше диктоваться операциями по внешней торговле, особенно в случае удержания мировых цен на нефть на высоком уровне, а также внешнеполитической ситуацией»,— отмечает Андрей Крылов.

Вдобавок к этому спрос на валюту может вырасти со стороны спекулянтов. При этом, по оценке Владимира Евстифеева, снижение объема продаж валюты Минфином может привести к ослаблению рубля в текущем году на 7–12%. «Как правило, движение рынка вне сложившихся среднесрочных коридоров волатильности сопровождается ростом активности, поэтому ожидаем сохранения текущего уровня объема торгов, несмотря на возможное сокращение предложения валюты от Минфина»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев