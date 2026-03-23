Юань вернулся на рынок

Напряженность с юанями на валютном рынке значительно ослабла, а ставки по краткосрочным операциям опустились ниже уровня 10% годовых. Дефицит китайской валюты обострился на прошлой неделе, когда, помимо отказа от операций в рамках бюджетного правила и низкой продажи экспортной выручки, юани потребовались для выкупа облигаций. Сокращению дефицита, по словам участников рынка, способствовало завершение «Роснефтью» выкупа юаневых облигаций по оферте.

По данным Московской биржи, 23 марта ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) опустилась до 7,23% годовых, тем самым вернувшись к значениям начала месяца. За день ставка снизилась на 8,79 процентного пункта (п. п.), за два дня — почти на 37 п. п. Тем самым смягчилась ситуация с китайской валютой, дефицит которой обострился в середине марта на фоне прекращения Минфином продажи валюты в рамках бюджетного правила (см. “Ъ” от 17 марта). Ситуация осложнялась низким предложением валюты со стороны экспортеров, выручка которых упала на фоне сократившихся цен на российскую нефть.

Кроме того, по словам участников долгового рынка, «Роснефть», один из крупнейших эмитентов юаневых облигаций, могла аккумулировать китайскую валюту под выкуп по оферте выпуска на 15 млрд CNY. Как следует из данных в раскрытии информации, в минувшую пятницу компания выкупила по оферте 95,55% выпуска. Причем 14,3 млн облигаций были выкуплены за китайскую валюту (14,3 млрд CNY), еще около 35 тыс. бумаг — за рубли (на сумму более 424 млн руб.). «Оферта оказывала временное влияние на ставки, часть суммы в виде юаней концентрировалась в одном месте и не распределялась в рынок, но сейчас эти юани снова в системе, и ставки овернайт снизились»,— отмечает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров.

Впрочем, говорить об избытке предложения китайской валюты пока рано. В частности, в начале года ставка RUSFAR CNY находилась ниже 0,5% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обращает внимание, что на вторую половину марта приходится сразу несколько оферт и погашений валютных облигаций экспортеров. В частности, 25 марта «Роснефть» проведет выплату купона еще по одному выпуску почти на 770 млн CNY.

Поддержит уровень юаневой ликвидности и стартовавший на этой неделе налоговый период, когда для расчета с бюджетом компании традиционно продают валютную выручку.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, объем отчислений со стороны крупнейших нефтегазовых компаний в марте за счет выплаты налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) может превысить аналогичные показатели января и февраля в 1,6 раза. В таких условиях котировки юаня на биржевых торгах 23 марта опускались до 11,78 руб./CNY, на 24 коп. ниже закрытия предыдущего дня, а по итогам торговой сессии остановились вблизи отметки 11,9 руб./CNY. От пика, установленного в прошлый четверг, юань подешевел почти на 75 коп. По оценке Богдана Зварича, курс китайской валюты до конца месяца сохранится в диапазоне 11,5–12 руб./CNY.

Большее снижение ставок по операциям в юанях участники рынка ожидают в начале апреля. Этому будет способствовать рост предложения валюты со стороны экспортеров после значительного роста цен на сырье в результате боевых действий в районе Персидского залива.

«Цена российской нефти в марте складывается около $70 за баррель после $45 за баррель в феврале и $41 — в январе»,— оценивает Михаил Васильев.

Однако участники рынка ожидают установления новой цены отсечения по нефти в рамках бюджетного правила. «Если цена отсечения будет достаточно низкая, например $45 баррель, то ЦБ может начать покупать валюту, и укрепиться рублю это не позволит. Но существует вариант, что Минфин продлит паузу в операциях на валютном рынке, поэтому есть шанс в полной мере ощутить довольно сильное укрепление рубля»,— отмечает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Виталий Гайдаев