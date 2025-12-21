Главные новости за неделю 15 – 21 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Подросток напал на учительницу в школе № 191 Красногвардейского района. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ. Впоследствии задержали сотрудницу охранного предприятия, пропустившую школьника с ножом, она признала вину. Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад».

Около 300 тыс. кв. м складских площадей планируют построить в составе агропарка на участке по адресу: Софийская улица, 151, в течение ближайших пяти-семи лет. О новом проекте сообщил исполнительный директор ООО «Оптово-распределительный центр Агропарк Нарт» Андрей Бутюгин. По его словам, общий объем инвестиций в развитие агропарка оценивается в 22-23 млрд рублей и будет профинансирован за счет собственных средств.

В Петербурге досрочно завершили вызвавшую крупный конфликт реставрацию фасада дома Гансена по адресу: Невский проспект, 26. Ордер на работы действовал до мая 2026 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. Разрешение на работы собственник здания на углу Невского и Малой Конюшенной улицы — ООО «Первый», принадлежащее совладельцам крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра» Евгению, Алле и Галине Ракшиным, получил в мае этого года.

Власти Санкт-Петербурга утвердили изменения в постановление о Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), корректировки которого завершились в октябре. В последней версии документа появилась зона уникальных объектов высотой от 300 м, разрешающая возведение двух новых небоскребов у «Лахта Центра», новые рекреационные и производственные зоны, а также зона смешанной и общественно-деловой застройки. В ближайшее время утвержденный документ должны принять на федеральном уровне.

Судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) передал ВМФ РФ дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 667 «Лада». Субмарина была заложена в 2006 году, она предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, нанесения ракетного удара «Калибрами» по береговым объектам. Водоизмещение боевого корабля — 1,8 тыс. тонн, он отличается низким уровнем шума, способен развивать скорость до 21 узла (38 км/ч) и погружаться на глубину до 350 м.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны немецкой полицией в аэропорту Мюнхена. Инцидент произошел перед их вылетом в Россию. Чету Семак допросили из-за предположительного нарушения новых европейских правил, запрещающих вывоз товаров в РФ на сумму свыше 300 евро за единицу. Супругов сопроводили в отдельный кабинет, провели допрос и вынудили подписать протоколы. В результате пара была оштрафована за покупку ботинок, очков и платка и опоздала на свой рейс.

В Новгородской области ввели запрет на публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов на территории региона. Указ вступил в силу 17 декабря. Документ подписал губернатор региона Александр Дронов. Под запрет попадают сведения, которые позволяют идентифицировать тип БПЛА, место его падения, запуска или траекторию полета.

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении федеральную инициативу об ограничении прав управляющих компаний (УК). Авторы законопроекта предлагают запретить УК инициировать общее собрание собственников (ОСС) для рассмотрения вопроса о способе управления многоквартирным домом. Речь идет о ситуациях, когда организации, не желая потерять статус управляющей, «инициируют собрания для принятия решений в свою пользу».

Пивоваренная компания «Балтика» учредила «дочку» для развития направления HoReCa. Ранее участники рынка говорили о возможном выходе предприятия в новую для себя категорию — производство легких закусок. Также в компании уже давно обсуждают идею создания мультипродуктового холдинга. В пресс-службе «Балтики» заявили, что создание нового юрлица является частью долгосрочной стратегии.

Бывший издатель газеты «Мой район» и основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис уехал из России после того, как прокуратура подала апелляцию по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ведомство настояло на замене штрафа шестью годами колонии, сообщил предприниматель в соцсетях. «Сейчас я в Вильнюсе. И чувствую себя в полной безопасности, чего давно не было у меня»,— поделился господин Кунис.

В 2026 году власти Ленобласти намерены направить на развитие коммунальной инфраструктуры 4,8 млрд рублей. Одним из ключевых проектов заявлено, в частности, проектирование реконструкции системы водоснабжения в Выборге. Также запланировано строительство одних из крупнейших в регионе водоочистных сооружений в Волхове, проектирование канализационных очистных сооружений в Отрадном и проектно-изыскательские работы для нового аналогичного объекта в Кировске.

Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск акций петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Это станет крупнейшей эмиссией в истории предприятия. Согласно решению ЦБ, выпуск акций будет осуществлен путем закрытой подписки — бумаги станут доступны только действующим акционерам. В течение года верфь намерена разместить 26,7 млн акций по цене 3 371 рубль за бумагу.

Суд в Петербурге заключил под стражу Альберта Моргана, обвиняемого в убийстве бывшей девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. По данным РИА Новости, фигурант является бизнесменом, а его жертва работала стюардессой.

В петербургском дворце спорта «Юбилейный» завершился чемпионат России по фигурному катанию. Золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал петербургский фигурист Петр Гуменник. Чемпионкой России третий год подряд становится Аделия Петросян: эмоции от победы были не столь ярки из-за ошибок в произвольной программе. Звание лучшей пары страны вернули себе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Золото в танцах на льду у Александры Степановой и Ивана Букина.

В Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), по итогам которого подписали пакет документов, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией. В понедельник, 22 декабря в городе пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.