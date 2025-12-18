В одну HoReCa дважды

Пивоваренная компания «Балтика» учредила «дочку» для развития направления HoReCa. Ранее участники рынка говорили о возможном выходе предприятия в новую для себя категорию — производство легких закусок. Также, по данным «Ъ Северо-Запад», в компании уже давно обсуждают идею создания мультипродуктового холдинга.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала в Петербурге дочернюю фирму «Балтика фуд»

Пивоваренная компания «Балтика» зарегистрировала в Петербурге дочернюю фирму «Балтика фуд», следует из ЕГРЮЛ. Судя по ОКВЭД, основной функцией новой «дочки» значится деятельность головных офисов, возможной — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

В пресс-службе «Балтики» сообщили «Ъ Северо-Запад», что создание нового юрлица является частью долгосрочной стратегии по развитию направления HoReCa. При этом от подробностей воздержались.

В мае этого года несколько источников «Ъ» рассказали, что «Балтика» планирует выйти в новую для себя категорию на рынке — производство легких закусок. По словам одного из них, компания рассматривает возможность покупки готового производства снеков. Ранее «Ъ» обращал внимание, что в сегмент закусок с брендом Fox and Dogs также планировала выйти Novabev Group (производитель водок Beluga, «Русский лед» и «Архангельская»).

Источник «Ъ Северо-Запад» на потребительском рынке говорит, что в «Балтике» давно рассматривают возможность создания мультипродуктового холдинга и регистрация новой «дочки» может вполне быть частью реализации этой стратегии. «В качестве бизнес-модели одно время рассматривалась структура международной группы Unilever, которая, помимо выпуска продуктов питания, производит под разными брендами косметику и бытовую химию»,— говорит собеседник издания.

«Балтика» — второй по величине в стране производитель пива после AB InBev Efes. Компания владеет в России восемью заводами, где разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное», энергетик Flash Up. В декабре 2024 года датский Carlsberg продал за $320 млн этот свой актив АО «ВГ "Инвест"», чьи бенефициары не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» увеличилась на 21,46%, до 137,8 млрд рублей. Чистый убыток составил 6,7 млрд рублей против 28,13 млрд в 2023 году.

Выход «Балтики» в сегмент снеков выглядит логичным, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, так как это формирует большие возможности для комплексного продвижения комплементарных продуктов, а снеки сейчас являются одной из очень динамично растущих категорий, востребованных у потребителей.

Запуск мультипродуктового портфеля для компании масштаба «Балтики» не составляет проблемы, и развитие основных брендов будет дополнительно поддержано. При этом очевидно, что такой сценарий не формирует для компании никаких рисков, кроме потенциально больших дополнительных эффектов с точки зрения развития бизнеса, считает эксперт.

Владимир Колодчук