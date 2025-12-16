Наставника «Зенита» Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны немецкой полицией в аэропорту Мюнхена. Об этом супруга наставника сине-бело-голубых рассказала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел перед вылетом в Россию. Господина Семака и его жену задержали и допросили из-за предположительного нарушения новых европейских правил, запрещающих вывоз товаров в Россию на сумму свыше 300 евро за единицу.

Супругов сопроводили в отдельный кабинет, провели допрос и вынудили подписать протоколы, где Семак был указан в графе «обвиняемый». В результате супружеская пара была оштрафована за покупку ботинок, очков и платка.

Им пришлось оставить в Евросоюзе все купленные вещи, которые удалось передать знакомому, проживающему в Германии. Из-за разбирательства Семаки опоздали на свой рейс, для вылета следующим бортом пришлось доплачивать.

«Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», — написала госпожа Семак, добавив, что в голове у нее звучали цитаты из знаменитого фильма «Брат-2».

Андрей Маркелов