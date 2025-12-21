Арестованный по обвинению в убийстве в Дубае оказался петербургским бизнесменом

Арестованный в Санкт-Петербурге по обвинению в убийстве бывшей девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае, Альберт Морган является бизнесменом, а его жертва работала стюардессой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.

«Он индивидуальный предприниматель, а убитая девушка работала стюардессой в одной из авиакомпаний. Пара встречалась несколько лет, жили совместно в Санкт-Петербурге, но к моменту трагедии расстались»,— сказал собеседник агентства.

Альберта Моргана задержали накануне. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 25-летней девушки с помощью колюще-режущего предмета. 21 декабря суд постановил заключить фигуранта под стражу.

Артемий Чулков