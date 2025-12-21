Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве 25-летней россиянки в Дубае

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 18 февраля 2026 года Альберта Моргана, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов неустановленным предметом, из-за чего девушка скончалась.

Фигуранта задержали накануне. По данным СКР, обвиняемый ранее состоял в отношениях с потерпевшей. Перед совершением преступления он преследовал жертву на территории ОАЭ.

Артемий Чулков