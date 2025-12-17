ЗакС одобрил в первом чтении инициативу об ограничении прав управляющих компаний

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении федеральную инициативу об ограничении прав управляющих компаний (УК). Авторы законопроекта предлагают запретить УК инициировать общее собрание собственников (ОСС) для рассмотрения вопроса о способе управления многоквартирным домом. Речь идет о ситуациях, когда организации, не желая потерять статус управляющей, «инициируют собрания для принятия решений в свою пользу», говорят парламентарии.

«Практика обращений и анализ происходящего показали, что данная норма, наделять УК правом инициировать собрание по выбору самой себя или другой компании, приводит к ряду злоупотребления, которые мы предлагаем исключить»,— заявил с трибуны один из авторов проекта Алексей Зинчук (КПРФ).

Речь идет о ситуациях, когда жители провели собрание и выбрали другую УК, однако пока Государственная жилищная инспекция рассматривает документы, действующая организация проводит еще одно собрание, результаты которого оказываются уже ее в пользу, приводит пример Алексей Зинчук.

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Алескеров назвал инициативу «смелой и революционной». Эксперты же полагают, что нововведения, если и будут приняты, ни на что кардинально не повлияют. Потеряв право инициировать собрание по вопросу выбора новой управляющей организации, УК смогут «с помощью пакета гречки, цветов и конфет» попросить одного из собственников созвать ОСС в нужное им время, говорят эксперты.

За законопроект проголосовали единогласно. После принятия инициативы в городском парламенте ее отправят на рассмотрение в Госдуму.

Надежда Ярмула