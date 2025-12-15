В школе № 191 Петербурга 15-летний ученик напал на учительницу математики

Утром 15 декабря 15-летний ученик напал на учительницу школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на источник. По предварительной информации, при нападении на 29-летнюю преподавательницу математики школьник использовал нож, пострадавшую госпитализировали с резаными ранами спины. По данным издания, подросток также нанес ранение себе и доставлен в медучреждение.

Мать подростка работает преподавателем истории в той же школе. Семья переехала в Петербург из Тверской области в 2020 году. Ранее женщина якобы просила учительницу дополнительно позаниматься с сыном из-за проблем с математикой.

Очевидцы писали в соцсетях, что машины скорой помощи и полиции стояли у здания школы больше часа. Издание уточняет, что правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего и информацию о нападении.

Артемий Чулков