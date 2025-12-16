«Адмиралтейские верфи» передали ВМФ подлодку «Великие Луки»

Акционерное общество «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) передало ВМФ РФ дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 667 «Лада», сообщает ТАСС. Субмарина была заложена в 2006 году, она предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, нанесения ракетного удара «Калибрами» по береговым объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада»

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада»

Фото: Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

«Великие Луки» водоизмещением 1,8 тыс. тонн отличаются низким уровнем шума, способны развивать скорость до 21 узла (38 км/ч) и погружаться на глубину до 350 м. Экипаж подлодки составляет 36 человек. Отметим, что субмарины проекта «Лада» были разработаны в конце ХХ века. Головная подлодка «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году и передана ВМФ спустя 13 лет. Следом был «Кронштадт», который прошел путь длиною 19 лет и был передан флоту в 2024 году.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что совладелец и генеральный директор петербургского ООО «БалтПроект» Василий Семенов возглавил компанию, которая реализует проект строительства завода по выпуску судовых и промышленных двигателей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области.

Андрей Маркелов