Пропустившая в петербургскую школу ученика с ножом сотрудница ЧОП признала вину

Сотрудница охранного предприятия, пропустившая в школу № 191 Санкт-Петербурга ученика, совершившего нападение на учительницу, признала вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фигурантку задержали накануне. Сейчас она находится в изоляторе, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, отметил собеседник агентства.

Напомним, что утром в понедельник, 15 декабря, 15-летний подросток напал на учительницу в школе в Красногвардейском районе. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ.

Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад» «Клинок для педагога».

Артемий Чулков