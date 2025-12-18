Основатель iGooods покинул Россию после требования прокуратуры заменить штраф сроком

Бывший издатель газеты «Мой район» и основатель сервиса доставки iGooods Григорий Кунис уехал из России после того, как прокуратура подала апелляцию по делу о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Ведомство настояло на замене штрафа шестью годами колонии, сообщил предприниматель в соцсетях.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Григорий Кунис

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сейчас я в Вильнюсе. И чувствую себя в полной безопасности, чего давно не было у меня»,— поделился господин Кунис.

На прошлой неделе Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Григория Куниса на 350 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

После этого прокуратура подала апелляцию, в которой, среди прочего, говорилось, что «назначенное наказание не будет служить исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, оставит у него чувство безнаказанности».

