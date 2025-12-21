В Петербурге раздали медали

В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» завершился чемпионат России по фигурному катанию. Несмотря на некую предсказуемость результатов, на соревнованиях не обошлось без волнения и так называемых эмоциональных качелей. Золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал петербургский фигурист Петр Гуменник. Чемпионкой России третий год подряд становится Аделия Петросян: эмоции от победы были не столь ярки из-за ошибок в произвольной программе. Звание лучшей пары страны вернули себе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Золото в танцах на льду у Александры Степановой и Ивана Букина.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию, победительница ЧР-2026 Аделия Петросян

Последний раз чемпионат России по фигурному катанию проходил в Петербурге в 2021 году. Тогда на кону были чемпионат Европы и Олимпиада: решалось, кто из фигуристов будет представлять страну на международной арене. Олимпийские игры в Пекине стали последним международным стартом для наших спортсменов: после начала Россией военной операции на территории Украины Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборную от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Этот чемпионат России тоже можно считать предолимпийским, однако решение о том, кто поедет на Игры в Милан, уже принято. В мае ISU отобрал всего двух российских фигуристов для участия в Олимпиаде: нейтральный статус получили Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе, и Петр Гуменник, тренирующийся у Вероники Дайнеко. Парников и танцоров до Олимпиады не допустили. В сентябре одиночники откатались на квалификационном олимпийском турнире в Пекине и завоевали заслуженные путевки в Милан. Фигуристы выступят на Играх в нейтральном статусе, то есть без гимна, флага и вообще какого-либо упоминания России.

Для Аделии Петросян и Петра Гуменника этот чемпионат стал генеральной тренировкой перед Олимпийскими играми.

В завершающей день чемпионата с произвольными программами на лед вышли мужчины, лидеры в остальных видах определились еще в субботу.

Соревнования парней всегда наиболее волнительные и непредсказуемые: больше четверных прыжков, а значит, больше и риск падений. Лидером чемпионата впервые в своей карьере стал 23-летний Петр Гуменник, занявший первое место по итогам и короткой, и произвольной программ. Победитель откатал произволку без падений, но сделал «бабочку» на четверном сальхове, не докрутил тройной аксель и ритбергер. Серебряная медаль на счету Евгения Семененко.

В тройку лидеров после произвольной программы буквально ворвался Марк Кондратюк, занимающий после короткой 10-е место. Фигурист, как принято говорить в таких случаях, показал чемпионский прокат, выступив без серьезных ошибок.

Чемпионкой России в третий раз стала Аделия Петросян. 18-летняя фигуристка чисто исполнила короткую программу и впервые в сезоне приземлила тройной аксель: судьи оценили прокат на 86,52 балла.

Спортсменка выиграла в первый день соревнований с отрывом в 12 баллов от ближайшей соперницы Алисы Двоеглазовой, также ученицы тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Фигуристка Аделия Петросян

Второй день для Аделии выдался не таким удачным: спортсменка не справилась с приземлением тройного акселя, упала с четверного тулупа, сорвав каскад, а третьим прыжком исполнила лишь двойной тулуп. За произволку фигуристка получила 149,43 балла и стала второй, уступив почти пять баллов по технике Алисе Двоеглазовой, которая исполнила в программе четверной лутц. Однако запас в короткой программе и оценки за компоненты (презентацию) произвольной позволили Аделии сохранить звание чемпионки. Алиса Двоеглазова завоевала серебро.

«Для меня это как этап перед самым важным стартом. Рада, что удалась короткая программа. В произвольной ехала более уверенно, хочется ее доработать и вернуть те элементы, которые были в прошлом сезоне»,— прокомментировала свои выступления Аделия Петросян на пресс-конференции.

Бронзовую медаль получила Мария Захарова, которая тренируется у своей мамы Анны Царевой. Фигуристка единственная приземлила два четверных прыжка-тулупа, один из которых в каскаде с двойным. Однако упала с каскада три + три и ошиблась на выезде в секвенции. По сумме двух программ Мария всего на шесть сотых обогнала Анну Фролову с красивейшей программой под музыку из мюзикла «Кошки» и нежным, мягким катанием.

Самыми эмоциональными выдались соревнования спортивных пар. Не первый год за звание лучшей пары страны борются Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, до 2023 года тренировавшиеся в одной команде у Тамары Москвиной. Два последних сезона мяч был на стороне Анастасии и Александра — бронзовых призеров Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Однако сезон 2025/2026 пара начала неуверенно: сказалась травма партнера — в марте этого года Александр Галлямов неудачно сделал волчок на льду Байкала, после выступления с показательным номером на турнире «Открытие Байкала», и перенес операцию. Спортсмены вернулись на соревновательный лед в ноябре, однако травма давала о себе знать. На российских этапах Гран-при в Казани и Омске фигуристы сорвали поддержки и оба раза стали вторыми.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов

К главному старту сезона пара восстановила поддержки, однако было видно, что эти элементы даются им непросто. В первый соревновательный день чемпионата России — 2026 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, безошибочно исполнившие короткую программу, лидировали с преимуществом в 1,61 балла. Произвольную тоже начали чисто, однако под конец выступления партнерша упала с тройного выброса. Это ошибка стоила им золотой медали. По итогам произволки пара стала третьей, уступив также пермскому дуэту — Екатерине Чикмаревой / Матвею Янченкову. По сумме двух программ Мишина и Галлямов набрали 223,63 балла и стали вторыми.

Золотую медаль, третью в своей карьере, завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получив за две программы 224,29 балла. Пара исполнила безупречный, пролетный и красивый четверной выброс — элемент ультра-си, который за всю историю парного фигурного катанию пробовали единицы.

Спортсмены, последние два сезона тренирующиеся в Москве под руководством Этери Тутберидзе, к сожалению, тоже не были идеальными: в короткой программе партнерша приземлила выброс в степ-аут, а в произвольной — ошиблась на прыжке в секвенции и упала с тройного тулупа. Но прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был более уверенным, четким и менее напряженным, чем у соперников.

«Я очень рада, что настояла на исполнении четверного выброса, в итоге это сыграло для нас большую роль»,— рассказала Александра Бойкова после выступления.

На победу Александра и Дмитрий отреагировали эмоционально, расплакавшись в зоне kiss and cry. Во время оглашения результатов главные соперники сидели буквально в паре метре друг от друга, и оттого наиболее ярко смотрелись их эмоции: слезы радости Александры и Дмитрия и полное разочарование на лицах Анастасии и Александра.

Александр Галлямов воспринял проигрыш болезненно: в микст-зоне и на пресс-конференции на вопросы журналистов отвечала только партнерша. Эмоциями фигурист поделился только на интервью с ведущей Первого канала, олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой: «Обидно, что так все произошло, всю осень приходилось терпеть, через боль выходить на тренировки. Не на этот результат я терпел». В своем телеграм-канале спортсмен намекнул на нечестное судейство, а вечером написал: «Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь».

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

Третьими среди спортивных пар стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Фигуристы единственные из последней разминки исполнили произвольную программу без падений и грубых ошибок.

Итоги в танцах на льду были предсказуемы: звание лучших заслуженно принадлежит Александре Степановой и Ивану Букину, участникам Олимпиады-2022, обладателям трех бронзовых и двух серебряных медалей чемпионата Европы. Пара выступала на чемпионате страны в двенадцатый раз и в пятый раз подряд завоевала золотые медали.

«По поводу пятикратного чемпионства трудно пока говорить, не успел ничего осознать. Сегодня для меня прокат был не очень простым. Но кайф получил, на льду полежал. Спасибо за этот чемпионат!»— поделился эмоциями Иван Букин на пресс-конференции после завершения соревнований.

Серебро у Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано: фигуристы впервые вместе поднялись на пьедестал чемпионата России.

