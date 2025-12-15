В Петербурге досрочно завершилась скандальная реставрация дома Гансена

В Санкт-Петербурге досрочно завершили вызвавшую крупный конфликт реставрацию фасада дома Гансена по адресу: Невский проспект, 26. Ордер на работы действовал до мая 2026 года, сообщили в Государственной административно технической инспекции (ГАТИ) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Гансена

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга Дом Гансена

Фото: Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

Разрешение на работы собственник здания на углу Невского и Малой Конюшенной улицы — ООО «Первый», принадлежащее совладельцам крупного сибирского ритейлера «Мария-Ра» Евгению, Алле и Галине Ракшиным — получил в мае этого года. В ГАТИ уточняют, что это было сделано после требования городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Подрядчиком выступило ООО «Инвестпроектстрой». Реставрация должна была стартовать в июне, но подрядчики сразу столкнулись с трудностями. Реставраторы рассказали «Фонтанке», что сотрудники расположенного в здании отеля Kempf Nevsky стали возражать против работ, несмотря на наличие всех необходимых документов.

После этого произошло несколько неприятных инцидентов: сначала охрана отеля не давала поставить строительные леса со стороны Малой Конюшенной, а когда это все же удалось, их разобрали неизвестные. Подобная история повторилась несколько раз. В один из дней сотрудники компании-подрядчика обнаружили перерезанный кабель строительной лебедки и обезглавленного голубя.

Собственница отеля, Наталия Кемпф, сообщила изданию, что отвергает подозрения в свой адрес и действует только в правовом поле, а также заявила: цель реставрации — «выселить» отель из здания в центре города. В 2021 году, почти сразу после приобретения дома Гансена упомянутым ООО «Первый», Kempf Nevsky заключил договор аренды более 4 тыс. кв. м сроком на 25 лет. В 2024 года собственник решил расторгнуть договор, после чего началась эпопея с реставрацией.

По словам владелицы отеля, часть здания закрыли лесами 1 мая. При этом выданный ГАТИ ордер должен был вступить в силу только с 25 мая, а работы не велись до июня. Представители компании господ Ракшиных не выходили на связь, а сама реставрация, отмечает госпожа Кемпф, проводилась так, чтобы максимально помешать работе отеля — леса закрывали виды из номеров и ресторанов, гости жаловались на неприятный запах. Из-за этого на номера Kempf Nevsky сильно упал спрос, говорила она.

В понедельник, 15 декабря, в ГАТИ отметили, что собственнику здания, судя по всему, удалось достичь консенсуса с разбиравшими леса, следствием чего и стало досрочное завершение реставрации. Производитель работ уже разобрал и вывез леса, уточнили в учреждении.

Артемий Чулков