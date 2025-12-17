В Новгородской области запретили публиковать фото и видео с беспилотниками

В Новгородской области ввели запрет на публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов на территории региона. Указ вступил в силу с 17 декабря.

Документ подписал губернатор региона Александр Дронов. Под запрет попадают сведения, которые позволяют идентифицировать тип БПЛА, место его падения, запуска или траекторию полета. Также запрещается публиковать фото и видео с фактами поражения объектов.

Исключение в указе сделано для правоохранительных органов, представителей исполнительной власти федерального уровня, губернатора и правительства Новгородской области.

Татьяна Титаева