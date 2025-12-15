«Агропарк Нарт» инвестирует до 23 млрд рублей в 300 тыс. кв. м складов на Софийской

Около 300 тыс. кв. м складских площадей планируют построить в составе агропарка на участке по адресу: Софийская улица, 151, в течение ближайших пяти–семи лет. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на исполнительного директора ООО «Оптово-распределительный центр Агропарк Нарт» Андрея Бутюгина. По его словам, общий объем инвестиций в развитие проекта оценивается в 22–23 млрд рублей и будет профинансирован за счет собственных средств.

После приобретения в 2024 году прилегающих участков общая площадь проекта достигла 93 га. Ежегодный ввод площадей запланирован на уровне 30–50 тыс. кв. м. В 2026 году планируется ввести около 50 тыс. кв. м. Все новые склады проектируются как мультитемпературные с возможностью хранения разных видов продукции в одном помещении. Помимо складской недвижимости, в структуру проекта войдут бизнес-центр для поставщиков, логистических компаний и дистрибьюторов (с офисами, переговорными, конференц-зонами, коворкингом и точками общепита), а также торговый центр, ориентированный на розничную продажу сельхозпродукции и продвижение региональных производителей.

По словам Андрея Бутюгина, расширение агропарка позволит увеличить его оборот до 3,5 млн тонн продукции в год и диверсифицировать услуги. Уже действующая инфраструктура включает комплекс для длительного хранения овощей и фруктов, производственно-складские мощности, оптово-распределительный центр, площадку для фермерской торговли на 300 автомобилей, бизнес-центр и сопутствующий сервис (магазины, кафе, столовые, пекарни и др.). Новые мощности будут ориентированы, в том числе, на производство соков, замороженной и иной переработанной продукции.

Проект «Агропарк Нарт» реализуется с 2019 года: первая очередь площадью 42 тыс. кв. м была введена в эксплуатацию в мае 2022 года, к 2024 году общий объем объектов достиг 110 тыс. кв. м. Развитием комплекса занимаются владельцы ООО «Оптово-распределительный центр Агропарк Нарт» Руслан Мисиков и Эльбрус Мамедов.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что планы по расширению могут быть связаны с высокой загрузкой действующих площадей и удачным расположением агропарка, позволяющим эффективно обслуживать поставки не только в Петербург и Ленинградскую область, но и в Москву. По их оценке, на рынке города практически нет нового мультитемпературного строительства, а свободные площади в основном представлены в объектах, удаленных от агломерации или в альтернативных локациях.

Артемий Чулков