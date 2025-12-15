СКР возбудил дело в отношении напавшего на учительницу петербургского школьника

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении несовершеннолетнего ученика школы №191 (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), который, по версии правоохранителей, ударил ножом преподавательницу Марию Андрееву.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», мать юноши работает преподавателем истории в той же школе и она просила пострадавшую учительницу дополнительно позаниматься с сыном из-за проблем с контрольной. Мария Андреева дала школьнику задание и села проверять работы других учеников, после чего она получила три удара лезвием — один в спину и два в грудь. Однако жертва сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать из класса.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы нашли юношу лежащим в крови на полу под школьной доской. По данным полиции, он предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники правопорядка.

Прокуратура Красногвардейского района устанавливает все обстоятельства инцидента. Надзорный орган намерен дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Андрей Кучеров