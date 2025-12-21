Путин примет участие в саммите ЕАЭС и встрече лидеров СНГ в Петербурге 21-22 декабря

Президент России Владимир Путин 21–22 декабря будет работать в Санкт-Петербурге: 21 декабря он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а на 22 декабря запланирована неформальная встреча лидеров государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На заседании ВЕЭС планируется обсудить актуальные вопросы повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дальнейшее углубление интеграции и развитие единого рынка, а также утвердить ряд документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезией.

Кроме того, в ходе мероприятий в Петербурге у Владимира Путина запланированы двусторонние беседы с лидерами ряда стран.

Артемий Чулков