Ленобласть инвестирует в коммунальную инфраструктуру 4,8 млрд рублей в 2026 году

В следующем году власти Ленинградской области намерены направить на развитие коммунальной инфраструктуры 4,8 млрд рублей. Такие цифры назвали в пресс-службе областного правительства.

Одним из ключевых проектов 2026 года заявлено, в частности, проектирование реконструкции системы водоснабжения в Выборге, где планируется обновить насосную станцию, построить современную станцию водоподготовки и возвести новые резервуары для воды.

Также запланировано строительство одних из крупнейших в регионе водоочистных сооружений общей стоимостью около 7 млрд рублей в Волхове, проектирование канализационных очистных сооружений мощностью до 15 тыс. куб. м в сутки в Отрадном и проектно-изыскательские работы для нового аналогичного объекта в Кировске.

Напомним, ранее Ленобласть определилась со строительством очистных сооружений в Кингисеппе. Для реализации проекта стоимостью 4,6 млрд рублей власти региона готовы создать в районном центре филиал областного водоканала.

