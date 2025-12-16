После поножовщины в петербургской школе № 191 задержана женщина-охранник

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило еще одно уголовное дело после инцидента с нападением девятиклассника на учительницу в общеобразовательной школе № 191 на Белорусской улице. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, по подозрению в указном преступлении задержана сотрудница охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе.

В настоящее время женщину-охранника доставили в следственный отдел для дачи показаний. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что утром в понедельник, 15 декабря, 15-летний подросток напал на учительницу в школе в Красногвардейском районе. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ.

Все подробности произошедшего — в материале «Ъ Северо-Запад» «Клинок для педагога».

Андрей Цедрик