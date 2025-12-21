ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Индонезией

В Санкт-Петербурге 21 декабря прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), по итогам которого подписали пакет документов, включая соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заседании в узком составе участвовали президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. В расширенном составе к работе присоединились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, послы Ирана и Кубы в России Казем Джалали и Энрике Орта Гонсалес, также прозвучало видеообращение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Со стороны Индонезии в заседании принял участие министр торговли Буди Сантосо.

Среди принятых решений — бюджет ЕАЭС на 2026 год, основные ориентиры макроэкономической политики на 2026–2027 годы, основные направления международной деятельности союза на 2026 год, а также концепция развития туризма в рамках ЕАЭС. Кроме того, участники утвердили «дорожную карту» по реализации декларации о развитии интеграционных процессов до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», а также одобрили начало переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы.

Как ранее заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сегодня Владимир Путин вручит Международную премию мира имени Л. Н. Толстого президентам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В понедельник, 22 декабря в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ.

«Программа неформальной встречи глав государств-участников СНГ началась»,— рассказал в своем Telegram-канале встречавший часть иностранных гостей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Артемий Чулков