В петербургской школе призвали отказаться от комментариев о нападении на учителя

Руководство общеобразовательной школы № 191 в Красногвардейском районе Петербурга, где девятиклассник напал с ножом на преподавательницу, призвало родителей и самих учеников не общаться с прессой по поводу случившегося инцидента. Соответствующее объявление размещено в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машина скорой помощи у здания петербургской школы № 191, где произошло нападение ученика на учительницу

Фото: Telegram-канал «Ржевка — Красногвардейский район СПб» Машина скорой помощи у здания петербургской школы № 191, где произошло нападение ученика на учительницу

Фото: Telegram-канал «Ржевка — Красногвардейский район СПб»

«Уважаемые учащиеся и родители, просьба не давать комментарии СМИ и тем, кто просит прокомментировать ситуацию»,— говорится в сообщении.

Данное объявление появилось вместе с репостом информации со страницы районной администрации: пост содержит видео с комментарием директора школы Светланы Бабак, которая сообщила журналистам, что школьник не испытывал серьезных трудностей в учебе, и конфликта с пострадавшим педагогом у него не было.

Сегодня главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении несовершеннолетнего ученика (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), который, по версии правоохранителей, ударил ножом педагога Марию Андрееву после того, как пришел рано утром проводить работу над ошибками в контрольной. Дополнительно позаниматься с юношей учительницу попросила его мать, которая ведет в этой же школе уроки истории. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Комитет по образованию Петербурга дал поручение руководителям образовательных учреждений усилить контроль за организацией системы безопасности. Центрам психологопедагогической, медицинской и социальной помощи рекомендовано обратить особое внимание на профилактическую работу с учащимися и их семьями.

Андрей Кучеров