Клинок для педагога

В Санкт-Петербурге попытка исправить оценку по математике обернулась двойной трагедией: девятиклассник нанес несколько ударов ножом своей учительнице прямо в классе, а затем предпринял попытку свести счеты с жизнью. В итоге и педагог, и подросток выжили, но госпитализированы с тяжелыми ранениями. Теперь юноша является фигурантом дела о покушении на убийство. Выяснилось, что его мама тоже работает преподавателем в этой же школе. В самом учреждении между тем призвали учащихся и их родителей не распространяться по поводу инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общеобразовательная школа № 191 Красногвардейского района

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Общеобразовательная школа № 191 Красногвардейского района

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Происшествие случилось рано утром 15 декабря, когда 15-летний ученик девятого класса общеобразовательной школы № 191 в Красногвардейском районе города пришел на пересдачу контрольной к своей учительнице по математике — 29-летней Марии Андреевой. Между ней и матерью несовершеннолетнего, которая также преподает детям историю в этой же школе, была договоренность, что сын придет исправить плохую оценку. Они назначали встречу после уроков в ее кабинете на втором этаже.

Однако, как выяснил «Ъ Северо-Запад», молодой человек, тем не менее, пришел к семи утра, хотя учреждение начинает полноценную работу с 8:30. Госпожа Андреева, несмотря на это, дала подростку задание, а сама занялась проверкой работ других учеников. Педагог сидела за столом вполоборота к юноше, когда почувствовала удар лезвием в спину, затем она повернулась и еще дважды получила ножом в грудь, после чего жертва оттолкнула нападавшего и прибежала на первый этаж, где на ее крики отреагировал охранник.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад» из материалов дела, уже в 07:07 была дана заявка о ЧП по службе 112. Еще через 10 минут в школе уже были сотрудники правопорядка.

Поднявшись на второй этаж, силовики вскрыли дверь класса и обнаружили школьника уже с тяжелым ранением, лежащего в крови возле доски. По информации ГУ МВД России по региону, девятиклассник предпринял попытку суицида, которую предотвратили полицейские.

В главке полагают, что на радикальный шаг мальчик, по предварительной версии, решился именно из-за плохой оценки. При этом, по словам директора школы Светланы Бабак, подросток был «средним учеником», общался со сверстниками, увлекался видеоиграми, занимался шахматами. Одноклассники описывали его как «тихого и зажатого». В комитете по образованию Смольного, в свою очередь, заявили, что официальных жалоб на Марию Андрееву не поступало. Учебный процесс в школе № 191 продолжается сейчас в штатном режиме.

Пока следствие выясняет мотивы подростка, руководство школы призвало родителей и самих учеников не общаться с прессой по поводу случившегося.

Соответствующее объявление размещено в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые учащиеся и родители, просьба не давать комментарии СМИ и тем, кто просит прокомментировать ситуацию»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент пострадавшая и фигурант находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, как молодой человек смог пронести нож сквозь рамку металлоискателя. За безопасность в школе, как пишет издание 47news, отвечает ООО «Охранное предприятие "Авакс"». Сумма контракта превышает 15 млн рублей.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении ученика (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Прокуратура со своей стороны также устанавливает все обстоятельства инцидента. Надзорный орган намерен дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и охранной деятельности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Андрей Кучеров