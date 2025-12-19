«Северная верфь» проведет крупнейшую в своей истории эмиссию акций на 90 млрд рублей

Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск акций петербургского ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщает «Деловой Петербург». Это станет крупнейшей эмиссией в истории предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно решению Банка России, выпуск акций будет осуществлен путем закрытой подписки — бумаги станут доступны только действующим акционерам. В течение года верфь намерена разместить 26,7 млн акций по цене 3 371 рубль за бумагу. Если размещение пройдет в полном объеме, компания привлечет около 89,9 млрд рублей.

Средства направят на масштабную модернизацию предприятия, стоимость которой, по оценкам вице-губернатора Кирилла Полякова, может превысить 300 млрд рублей. Ранее сообщалось, что инвестиции ОСК могут достичь 600 млрд рублей. Проект планируется реализовать к 2030 году, что позволит увеличить скорость выпуска судов в четыре раза и значительно нарастить производственные мощности.

Андрей Маркелов