Главные новости за 24 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сброс канализационных стоков в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы, заявили в Росприроднадзоре. Последние несколько дней жители севера Петербурга жаловались на неприятные запахи и мертвую рыбу в Муринском ручье и Охте. В пятницу, 24 октября, в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи с провалом грунта аварией на Выборгском канализационном коллекторе.

Около деревни Большая Ижора рейсовый автобус столкнулся с «Газелью». Один из пассажиров автобуса скончался в больнице, водителя госпитализировли в крайне тяжелом состоянии. Также, по уточненным данным, в результате ДТП пострадали пять других пассажиров и водитель грузовика, получивший травмы средней степени тяжести. По факту случившегося возбудили уголовные дела МВД и СКР.

Диану Чистякову, ведущую блог про тру-крайм, арестовали до 22 декабря по обвинению в покушении на теракт. Согласно следственным материалам, не позднее 19:49 22 октября фигурантка бросила не менее трех бутылок с зажигательной смесью на территорию полка охраны и конвоирования МВД в Купично. Загорелась только одна бутылка, упавшая рядом со служебными автомобилями. Целью обвиняемой, по версии следствия, была «дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений». Подробнее о деле — в материале «Тру-крайм вышел в оффлайн».

На Ладожском вокзале частично обрушилась крыша 12-й платформы, фрагменты строения упали на платформу и железнодорожные пути. «Около 18:00 произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта»,— заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт, организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге суд арестовал генерального директора компании ООО «Марта-Модуль-8» Марата Асланова. По версии следствия, он заключил госконтракт на 77 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки в Пушкинском районе и предоставил документы о том, что отходы утилизируют на мусорных полигонах. Фактически же фигурант организовал вывоз на участок в Ленобласти отходов третьего класса опасности, причем большая часть из них оказалась в границах «Невского пятачка». Экспертиза оценила стоимость ущерба экологии в 12,9 млн рублей. Подробнее о деле — в материале «Свалке у памятника подготовили статью».

На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Петербурге оценивают возможность строительства на своей площадке контейнеровоза «Римский-Корсаков», сообщил СМИ гендиректор проектно-конструкторского бюро Илья Щербаков. Эскизный проект нового судна ПКБ разработало совместно с компанией C-Shipping. По словам господина Щербакова, в настоящий момент ОСК вместе с «Адмиралтейскими верфями» подсчитывают возможную стоимость строительства

Президент России Владимир Путин на выставке Русского географического общества в Москве поддержал идею установить в Кронштадте мемориал погибшим морякам в виде колокола, в который смогут звонить все желающие. Глава Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов в ходе мероприятия подчеркнул, что внутри большого колокола, согласно задумке, должны установить настоящие корабельные рынды.

Силовики провели обыски в офисах петербургских компаний, связанных с «Группой ЛСР». Следственные действия проводились сотрудниками управления экономической полиции и Следственного комитета РФ. По данным СМИ, обыски прошли в «ЛСР. Сервис» и в одном из офисов ООО «Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"». Официальные причины не раскрываются, информации о возможных задержаниях сотрудников дочерних структур «Группы ЛСР» не поступало.

В следующем году планируется запуск прямого авиасообщения между Петрозаводском и Минском. О соответствующей договоренности с ООО «Авиапредприятие "Северсталь"», сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Запустить первые рейсы планируется с 1 мая. Они будут выполняться раз в неделю до 15 сентября, уточнили в пресс-службе главы Карелии.

Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу директора «Жилищного агентства Невского района» (Невское РЖА) Андрея Соколова и депутата МО «Оккервиль» Дениса Маткаша. Следствие полагает, что фигурнаты совместно с другими неустановленными лицами похитили 3,52 млн рублей, выделенных «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по круглосуточной охране домов на проспекте Обуховской Обороны и набережной реки Оккервиль, а также не менее 5 млн рублей, выделенных на выплаты зарплаты фиктивно трудоустроенных дворников.

«Здание Московского райсовета» внесли в государственный реестр в качестве регионального памятника. Распоряжение подписали в КГИОП. В XX веке еще на тот момент Международный проспект планировался как главная улица города. Власти задумали разместить в этой локации новый общегородской центр. В результате Московский райсовет стал одним из выдающихся зданий ленинградского конструктивизма. Его возвели в 1930-1935 годах по проекту архитекторов Игоря Фомина, Валентина Даугуля и Бориса Серебровского.

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела из-за задержки сдачи квартир ГК «Самолет» в жилом комплексе «Квартал Лаголово» под Красным Селом. Изначально покупатели должны были получить ключи от квартир 1 августа 2025 года, однако сроки перенесли на декабрь, а затем и вовсе на лето 2026 года. Это не первый случай, когда прокуратура отменяет возбуждение дела по домам ГК «Самолет»: в августе этого года ведомство не согласилось с доводами СКР, который посчитал действия ООО «СПб Реновация» (дочка ГК «Самолет» — Ъ) мошенническими, а качество возведенных объектов в ЖК «Новое Колпино» — сомнительным.

Рок-группа «Кино» запланировала свой первый сольный концерт в Петербурге после длительного перерыва на 4 июля 2026 года. Он должен будет пройти на «СКА Арене». В предыдущий раз группа «Кино» выходила на сцену в Петербурге в июне этого года в рамках фестиваля Stereoleto на площадке «Севкабель Порт». Подробнее о других культурных событиях этих выходных и следующей недели — в афише «Ъ-СПб».

Суд заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). На господина Горохова вышли в рамках расследования дела о мошенничестве при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей. По мнению следователей, в 2024 году глава «Экспофорум-Интернешнл» с помощью фиктивных договоров на информационно-рекламные услуги легализовал не менее 32 млн рублей, которые фигуранты этого дела получили преступным путем.

С 27 октября стартуют продажи лимитированных карт «Подорожник». Серия тиражом 50 тыс. штук приурочена к 70-летию СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Самый первый поезд петербургской подземки прибыл в депо «Автово» 15 ноября 1955 года. Движение было запущено от одноименной станции до «Площади Восстания». Тогда пассажиров перевозили всего восемь вагонов. За 70 лет метрополитен увеличился в десять раз: количество станций с восьми возросло до 73, а протяженность — с 10,8 до 125 км.