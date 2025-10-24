В честь 70-летия петербургского метро выпущена лимитированная серия «Подорожника»

В продажу выпустят лимитированные карты «Подорожник». Серия приурочена к 70-летию СПб ГУП «Петербургский метрополитен», сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Самый первый поезд петербургской подземки прибыл в депо «Автово» 15 ноября 1955 года. Движение было запущено от одноименной станции до «Площади Восстания». Тогда пассажиров перевозили всего восемь вагонов. За 70 лет метрополитен увеличился в десять раз: количество станций с восьми возросло до 73, а протяженность — с 10,8 до 125 км.

Тираж «Подорожника» составит 50 тыс. карт. Продажи стартуют с 27 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским метрополитеном за десять месяцев воспользовались 515,3 млн раз.

Татьяна Титаева