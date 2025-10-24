Силовики провели обыски в офисах структур «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге

Правоохранительные органы провели обыски в офисах петербургских компаний, связанных с «Группой ЛСР». Об этом со ссылкой на представителей головной компании сообщает «Деловой Петербург».

Отмечается, что следственные действия проводились накануне, 23 октября, сотрудниками управления экономической полиции и Следственного комитета РФ. По данным источников издания, обыски прошли в «ЛСР. Сервис» и в одном из офисов ООО «Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"».

Официальные причины визита силовиков не раскрываются, информации о возможных задержаниях сотрудников дочерних структур «Группы ЛСР» не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал об обысках в «Жилищном агентстве Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА) в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве дворников. По подозрению в совершении мошенничества задержали восемь человек.

Андрей Цедрик