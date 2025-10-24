Девять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с «Газелью» в Ленобласти

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 672 «Ломоносов — Красная Горка», столкнулся с автомобилем «Газель Валдай». В результате аварии пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

По информации ГУ МЧС по региону, дежурные смены РПСО «Красная горка» отправились к месту ДТП после получения вызова о дорожном инциденте. Сотрудники скорой медицинской помощи осматривают пострадавших. Из-за аварии движение на трассе перекрыли в обе стороны для проведения аварийно-спасательных работ.

«Четыре пассажира автобуса получили тежелые травмы, еще трое – средние. Водитель автобуса и водитель грузовика получили травмы средней степени тяжести»,— добавили в полиции.

Обстоятельства аварии уточняются.

Татьяна Титаева