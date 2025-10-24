Прокуратура отказала в возбуждении дела по ЖК «Квартал Лаголово» в Ленобласти

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела из-за задержки сдачи квартир ГК «Самолет» в жилом комплексе «Квартал Лаголово» под Красным Селом, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Квартал Лаголово» под Красным Селом от ГК «Самолет»

Фото: Группа компаний «Самолет» Жилой комплекс «Квартал Лаголово» под Красным Селом от ГК «Самолет»

Фото: Группа компаний «Самолет»

Изначально покупатели должны были получить ключи от квартир 1 августа 2025 года, однако сроки перенесли на декабрь, а затем и вовсе на лето 2026 года. После обращений дольщиков о переносах правительство Ленобласти поставило дело на контроль.

В ГК «Самолет» объяснили задержку невозможностью подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Благодаря вмешательству властей 47-го региона вопрос удалось урегулировать в августе.

Теперь покупателям квартир в первом корпусе ЖК ключи обещают передать до конца года, второй корпус обещают ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.

Отметим, что это не первый случай, когда прокуратура отменяет возбуждение дела по домам ГК «Самолет».

В августе этого года ведомство не согласилось с доводами Следственного комитета, который посчитал действия ООО «СПб Реновация» (дочка ГК «Самолет» — Ъ) мошенническими, а качество возведенных объектов в ЖК «Новое Колпино» — сомнительным.

Андрей Маркелов