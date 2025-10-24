Прокуратура отказала в возбуждении дела по ЖК «Квартал Лаголово» в Ленобласти
Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела из-за задержки сдачи квартир ГК «Самолет» в жилом комплексе «Квартал Лаголово» под Красным Селом, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Жилой комплекс «Квартал Лаголово» под Красным Селом от ГК «Самолет»
Фото: Группа компаний «Самолет»
Изначально покупатели должны были получить ключи от квартир 1 августа 2025 года, однако сроки перенесли на декабрь, а затем и вовсе на лето 2026 года. После обращений дольщиков о переносах правительство Ленобласти поставило дело на контроль.
В ГК «Самолет» объяснили задержку невозможностью подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Благодаря вмешательству властей 47-го региона вопрос удалось урегулировать в августе.
Теперь покупателям квартир в первом корпусе ЖК ключи обещают передать до конца года, второй корпус обещают ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.
Отметим, что это не первый случай, когда прокуратура отменяет возбуждение дела по домам ГК «Самолет».
В августе этого года ведомство не согласилось с доводами Следственного комитета, который посчитал действия ООО «СПб Реновация» (дочка ГК «Самолет» — Ъ) мошенническими, а качество возведенных объектов в ЖК «Новое Колпино» — сомнительным.